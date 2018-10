VÍDEO La sorprenent confessió d'un concursant andalús d'OT de com ha après el català

El concursant de l'actual edició d'OT, David Martínez, conegut popularment com a Dave, ha deixat bocabadat el professor de l'escola Manu Guix i de ben segur a l'audiència. Dave, nascut a Andalusia, està assajant la seva actuació i de cop es posa a parlar en català. "D'on l'has tret el català?", pregunta Guix.El participant del programa televisiu explica que arran de Serrat, de qui diu és un gran seguidor, ha descobert altres cantants i grups com Lluís Llach, Els Catarres i Els Pets, entre d'altres. "L'he après d'haver-lo escoltat i llegit", continua i confessa alguns dels seus mètodes autodidactes.Un aprenentatge de la llengua que també té influència les sèries produïdes a casa com Polseres vermelles, Plats bruts i Merlí, entre molts altres títols. Però també el 3/24. Una confidència del concursant que ha provocat expressions espontànies del professor català com "collons" i "què crack!".