VÍDEO Així és el xoc d'un dron contra un ala d'un avió

Una investigació de la Universitat de Dayton dels Estats Units ha provat les conseqüències catastròfiques del xoc d'un dron comercial contra l'ala d'un avió. El resultat d'aquest impacte seria la perforació d'aquesta part de l'aeronau i el pilot perdria el control.El responsable d'aquest treball, tal com explica el web especialitzat en tecnologia Xataka , va simular la col·lisió amb el llançament d'un dron, amb el canó més gran del laboratori, a una velocitat de 380 quilòmetres per hora. Una estimació que vindria ser la velocitat combinada de l'aparell i l'avió aterrant.Tot i així, l'estudi remarca que l'ala és d'un avió petit i que un de passatgers compta amb més elements de protecció. Aquesta prova, però, vol que serveixi per conscienciar l'ús de drons i el respecte per l'espai aeri.