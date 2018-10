Una dona de nacionalitat portuguesa va morir després de caure al paviment des del pis 27 d'un edifici en el sector residencial "El Cangrejo", a Ciutat de Panamà, quan es feia una selfie asseguda a la barana del balcó.



D'acord amb versions extraoficials, la dona, no identificada, va ser sorpresa per un cop d'aire mentre posava per l'autoretrat.