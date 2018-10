Aquest és el vol més llarg del món

Exactament 17 hores i 52 minuts sense tocar terra. És el vol comercial més llarg del món, i va, de forma literal, d'una punta a una altra del planeta: l'avió recorre una distància de 16.700 quilòmetres, la que separa Singapur de Nova York, sense fer ni una sola escala.



Aquest dijous s'ha enlairat el primer avió (el SQ22), noliejat per Singapore Airlines, amb 150 passatgers a bord i 17 membres en la seva tripulació que han rotat en torns per gaudir de les quatre hores de descans mínim establert per llei. Segons el portal de l'aeroport de Newark (Nova Jersey), el vol SQ22 ha aterrat a les 5.29 locals, i ho ha fet gairebé una hora abans del que s'esperava.



Amb un menú gastronòmic «saludable», il·luminació millorada i un variat catàleg de pel·lícules per veure, l'avió té un sostre de la cabina és més elevat del que és habitual; les finestretes, més àmplies i la il·luminació led juga amb els colors per reduir el jet-lag.