El gust i l'olfacte juguen un paper clau a l'hora de gaudir d'un vi, però hi ha altres factors que també hi incideixen: la temperatura ambient, la copa on el serveixes, els gestos fets abans d'acostar-te la copa al nas per apreciar-ne les aromes... i fins i tot el teu olfacte. Són molts els factors que determinaran què sentiràs un cop te'l beguis.