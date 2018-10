Vols deixar de rebre trucades publicitàries? La solució és molt senzilla

Estás recibiendo LLAMADAS #PUBLICITARIAS por encima de tus posibilidades 😫? Lo tienes muy fácil, apúntate ✍ en un fichero de exclusión como la LISTA ROBINSON y vuelve a dormir la #siesta 😴 tranquilo ➡ https://t.co/zN9O0uFTMF pic.twitter.com/NgSZwtvm1z — Policía Nacional (@policia) 6 d’octubre de 2018

La Policia Nacional sembla que podria haver posat remei a les trucades publicitàries que t'assalten quan menys t'ho esperes: la llista Robinson. Es tracta d'un fitxer gestionat per l' Associació Espanyola d'Economia Digital i la persona que s'hi inscrigui escull el mitjà o canal de comunicació a través del qual no desitja rebre publicitat: correu postal, trucades telefòniques, correu electrònic o qualsevol altre mitjà.La llista ha de ser consultada pels que vulguin fer una campanya publicitària per tal d'excloure'n les persones inscrites. Però alerta, perquè encara que t'hi hagis inscrit, poden seguir-te enviant publicitat de productes o serveis si ets client de l'empresa en qüestió o si els has donat el teu consentiment previ. Sempre que hagis donat el teu consentiment perquè utilitzin les teves dades amb finalitats publicitàries pots retirar aquesta autorització trucant a un telèfon gratuït o als serveis d'atenció quan ho desitgis.L' Agència Espanyola de Protecció de Dades destaca que la inscripció de la teva informació a la Llista Robinson pot ser una bona solució per evitar les trucades telefòniques dirigides a promocionar els productes o serveis d'empreses a les que no has donat el teu consentiment. La inscripció a la llista és eficaç a partir del tercer mes des de la data que registris les teves dades, això vol dir que fins aleshores és possible que continuïs rebent publicitat. Inscriure't és gratuït i pots fer-ho a través d'aquest link