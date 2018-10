VÍDEO Arriba el nou joc per a mòbil i tauleta Belly Run, el Mario Bros de les Terres de l'Ebre

Belly Run saludant un regidor de la Ràpita.. Foto: Cedida

Aquest dimecres 10 d’octubre surt al mercat Belly Run Terres de l’Ebre, un joc de plataformes de tipus Arcade on el personatge principal, Paco lo Panxut, recorre alguns dels espais més singulars dels municipis de les Terres de l'Ebre.El jugador haurà de superar els nivells ambientats en 36 poblacions ebrenques i afrontar els reptes que se li proposen. Es tracta d’una aplicació gratuïta per a mòbil i tablets iOS i Android impulsada per l’empresa ebrenca EAAPP Entertainment S.L, dels emprenedors Josep Piñol i Josep Adell.L’app gratuïta personalitza les poblacions amb un disseny capa 2D —amb programació de Josep Rodríguez Amarità i disseny de Laia Rodríguez Amarità— i està pensada per a la promoció cultural i turística del territori. Així, Paco lo Panxut, recorre les poblacions d’Alcanar, Alfara de Carles, Amposta, Ascó, Benifallet, Camarles, Darmós, Deltebre, El Perelló, Freginals, Garcia, Godall, Jesús, l’Aldea, La Serra d’Almos, La Torre de l’Espanyol, Llaberia, Masdenverge, Pinell de Brai, Poblenou del Delta, Prat de Compte, Rasquera, Riba-Roja d’Ebre, Roquetes, Sant Carles de la Ràpita, Sant Jaume d’Enveja, Santa Bàrbara, Tivenys, Tivissa, Tortosa, Vinebre i Xerta. Mentre passem pantalles podem observar alguns dels llocs més característiques de cadascuna de les poblacions.És el primer cop que un joc per a mòbil recrea costums, tradicions i patrimoni arquitectònic amb una usabilitat adaptada als nous temps. Cada població te la seva pròpia música en format 8bits adaptada pel músic David Mauri. La majoria dels temes són jotes populars tot i què artistes ebrencs han cedit algunes cançons per ser incorporades al joc.És el cas del cantant Joan Rovira que, amb la cançó M’agrada, posa la música al nivell del joc que transcorre a Camarles, el seu poble de naixement. Al mateix temps, mentre el jugador passa per l’Ametlla de Mar pot escoltar La Farola de Miquel del Roig, i Panxampla de Quico el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries és la banda sonora d’Alfara de Carles. A Sant Carles de la Ràpita, el grup Equus ha cedit el seu tema Lo barri del Xicago.Després dos anys de feina, la sortida al mercat d’aquest producte és una fita i se celebrarà amb un Gran Ral·li del personatge protagonista del nostre videojoc: Paco lo Panxut. El mateix dimecres 10 d’octubre, Paco esdevindrà un personatge de carn i ossos que, amb el seu cotxe 4L, recorrerà els municipis per on transcorre el videojoc, en una mena de gimcana durant la qual voldrà saludar les autoritats de cada poble.