Com treure les arrugues de la roba sense haver de planxar?

La planxa és tan útil com -de vegades- poc pràctica. Lluir la roba llisa és un dels petits plaers de la vida quotidiana, però requereix els seus esforços. La planxa consumeix molta electricitat i, en general, és una tasca poc agraïda. Així que hi ha un petit truc, casolà i a l'abast de tothom, per eliminar les arrugues de la roba sense necessitat de muntar la taula i passar la planxa.Aquest truc, que no dona -evidentment- els mateixos resultats que el fet de planxar però és molt més que acceptable, consisteix a aprofitar el vapor de l'aigua calenta de la dutxa. És tan senzill com penjar la roba en alguna zona del bany mentre ens dutxem i el vapor s'encarregarà de suavitzar les arrugues. És útil en peces fetes amb seda o teles fines. Amb gruixudes, en canvi, és molt més difícil. Ens estalvia, doncs, temps de feina i, en més d'una ocasió, ens permet sortir al carrer amb una pinta presentable sense necessitat de planxar res.