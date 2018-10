Vuit idees per fer bellugar els més menuts

Moure's més, seure menys i dormir bé. Aquesta és la fórmula d'èxit que proposen Anna M. Puig i Joan Rusiñol en el llibre Mou-te. La revolució de seure menys des de petits (Eumo Editorial) . Aquesta publicació parla d'una "revolució quotidiana" per fer adquirir als més menuts hàbits de moviment.Puig hi posa la base científica que certifica que els infants passen massa hores asseguts (les pantalles els hi ajuden) i Rusiñol ho transmet als pares. El llibre també facilita estratègies per combatre-ho i qüestionaris per identificar quina activitat porten a terme. "Tenim molt a fer amb coses petites que són fàcils d'introduir", explica Puig.Unes d'aquestes estratègies està dirigida als nadons, a més dels infants de 5 a 17 anys. Recollim les que s'han de començar des de ben petits, ja que fomentar l'hàbit hi juga un paper importantíssim.

Recupera l'entrevista a Anna M. Puig