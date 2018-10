​El missatge de Whatsapp que has d'esborrar immediatament si el reps

No has perdido tu móvil 📱 pero...

1º) #WhatsApp te envía un #SMS con un código que no has pedido

2º) El listillo de turno te pide que se lo reenvíes

¡NI CASO! Los malvados quieren robarte tu cuenta#nopiques pic.twitter.com/T3JMGZ5xCx — Policía Nacional (@policia) 4 d’octubre de 2018

La policia espanyola ha fet un comunicat a través de Twitter per avisar d'una estafa que arriba a través de Whatsapp. No és una tàctica nova i ja fa anys que alguns hackers la fan servir amb la intenció de robar-te el compte de Whatsapp i accedir a les dades personals del mòbil.Tot comença quan reps un missatge SMS que presumptament t'envia Whatsapp: "WhatsAPP code: XXXXX" i tot seguit hi ha un link de "verificació" que volen que cliquis. Moltes persones pensen que és una notificació real de Whatsapp que està fent algun procés d'autentificació i verificació, però en realitat és un truc hacker per accedir al teu mòbil.Per aquest motiu, la policia avisa que el millor que es pot fer és esborrar el missatge i mai, de cap manera, clicar l'enllaç.