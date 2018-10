Instagram vol compartir l'historial d'ubicacions amb Facebook

Instagram ha començat a provar una nova característica mitjançant que consisteix a compartir l'historial d'ubicacions de l'usuari amb els serveis de la mateixa matriu com Facebook i Messenger. Les proves, de moment, es realitzen de manera interna a través d'una nova funció als ajustaments de privacitat i ubicació de l'aplicació.



Actualment Instagram no emmagatzema la localització dels seus usuaris. Aquests historials d'ubicacions està orientat per a usos com a ajudar als usuaris a trobar allò que els envolta, així com a personalitzar els anuncis de la plataforma.