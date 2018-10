Quines són les aplicacions que més estrès ens provoquen?

Dir que les noves tecnologies de comunicació, com les xarxes socials, influeixen la nostra vida quotidiana, no és cap disbarat. I algunes d'aquestes ens provoquen més estrès que d'altres. Les que encapçalen la llista són les aplicacions de missatgeria instantània, com Whatsapp o Telegram. Tal com explica EuropaPress, així ho determina l'observatori dels centres Nascia sobre tecnologia que ha elaborat un rànquing entre la població de l'Estat espanyol.Darrere seu hi ha les xarxes socials (Facebook, Instagram...) i el correu electrònic. Aquestes són, per damunt de moltes altres, les que més estrés ens provoquen fins al punt d'alterar els horaris de son, els hàbits saludables i els costums diaris. La investigació fa referència a la relació entre l'estrès si l'absència d'interacció, destacant que un 55% de la població té la necessitat d'estar connectada i es pot identificar com addicta. D'aquí a deu anys, els casos per estrès tecnològic es triplicaran.