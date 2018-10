La publicitat arribarà a Whatsapp el 2019

Whatsapp introduirà un canvi important en la nova actualització a partir del 2019: la publicitat. Tal com informa el portal Wabetainfo , els usuaris veuran anuncis a les stories de l'aplicació -com ja fa ara Instagram-. Per tant, s'intercalaran entre les històries dels contactes. Es preveu que només afecti aquesta extensió de l'app. Els usuaris d'iOS seran els primers a experimentar aquesta nova actualització.Tot i això, el 2012, els fundadors de l'aplicatiu, Jan Koum i Brian Acton, deien que la seva plataforma mai tindria publicitat, ja que ho consideraven "una interrupció estètica i un insult a la intel·ligència". Després que l'adquirís Facebook per 22.000 milions, l'acord era que seguira sent autònom i independent de les decisions dels seus creadors. Tot apunta que aquest pacte, doncs, s'ha trencat.Cal destacar que, a diferència d'Instagram, les stories de Whatsapp no són tan usades pels usuaris. Caldrà veure si a partir d'ara, ho deixen de fer servir per la irrupció de la publicitat.