VÍDEO Arriba «El got d'aigua», el nou concurs sobre oratòria de TV3

El talent s'entrena, el talent s'exposa, el talent s'educa... i sobretot, el talent pren la paraula.@elgotdaiguaTV3. Diumenge a la nit, estrena.

➡ https://t.co/LsiOY3cvOT pic.twitter.com/cMgoMj7txJ — TV3.cat (@tv3cat) 1 d’octubre de 2018

La televisió pública catalana estrena un nou programa. " El got d'aigua " arriba aquest diumenge a TV3, un concurs en el que es busca el millor o la millor oradora de Catalunya, que haurà de dominar el contingut i la posada en escena del discurs. A la presentació del programa, el director de la cadena, Vicent Sanchís, ha afirmat que es tracta d'un programa de producció pròpia, "és un 'talent show' i un concurs diferent" en el que els participants han de viure una experiència i explicar-la.Concretament, el format consta d'una primera part documental en la qual els joves viuen una experiència, i a partir d'aquí els 20 concursants, d'entre 15 i 22 anys com recull el web de la CCMA , han d'explicar-la en un minut i mig al plató. Podran preparar el discurs amb les entrenadores Alba Florejachs i Gemma Lligadas.La directora del programa, Sònia Cansado, ha explicat que volia fer un programa d'oratòria perquè "és cada vegada més important i hi ha una carència", i ha remarcat que no es tracta d'un programa de debat.La presentadora del concurs, Samanta Vall, ha remarcat la valentia dels concursants, que es van presentar al càsting sense saber de què anava. Per altra banda, ha explicat que el jurat estarà format per les dues entrenadores i un convidat conegut, que anirà canviant cada setmana.