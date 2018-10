Un cavall de carreres va entrar fa pocs dies en un bar de Chantilly, a París, i va provocar el pànic entre els clients que hi havia. L'animal s'havia escapat d'un centre d'hípica i, com es pot veure el aquest vídeo que ha publicat el diari El Tiempo, estava molt nerviós i clavava coces contra cadires, taules i tot el que es movia.Els clients van poder fugir i no hi va haver ferits, però l'ensurt va ser evident.