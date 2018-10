Un radar enxampa un conductor circulant a... 914 km/h

La velocitat màxima registrada per un cotxe a dia d'avui se situa en poc més de 400 km/h. Ara bé, al protagonista d'aquesta inversemblant història, un luxemburguès que circulava amb el seu vehicle per una localitat a tocar de Brussel·les, un radar el va enxampar conduint a 914 km/h. És a dir, la velocitat mitjana d'un avió.Com s'explica això? Doncs, com no podia ser d'una altra manera, es deu a un error de la màquina. Ara bé, el conductor va recórrer la multa i, incomprensiblement, el recurs no va prosperar. Tal com expliquen diversos mitjans i se'n fa ressò RAC1 , l'home ha rebut una citació judicial. Haurà d'anar a judici i comparèixer davant del jutge que, conscient de l'error de la màquina, redueix l'informe de la multa. Ara bé, ara apunta que el vehicle anava a... 859 km/h!