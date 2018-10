La novetat revolucionària que pot canviar per sempre la manera de veure sèries i pel·lícules

Us agradaria poder triar com acaben les pel·lícules o les sèries? Doncs d'aquí poc serà possible. Netflix està a punt de posar en marxa una nova experiència interactiva que permetrà als usuaris escollir el desenllaç d'algues de les seves produccions. Segons informa Bloomberg , la sèrie Black Mirror serà la primera en oferir aquesta possibilitat. En concret, els clients de Netflix podran triar el final d'un dels capítols de la cinquena temporada, que s'estrenarà el desembre. I com funcionarà? En un moment de l'episodi, apareixerà a la pantalla l'opció de "Tria la teva pròpia aventura" la qual oferirà a l'usuari diferents possibilitats sobre com li agradaria que seguís el capítol.A banda de Black Mirror, Netflix té la intenció d'introduir aquesta funcionalitat en altres sèries i pel·lícules.