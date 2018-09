VÍDEO Els concursants d'OT «es caguen» en la Falange... i la Falange s'indigna

Además de maleducada @NoemiGaleraN es muy cínica. Porque les está pidiendo a los chavales que tengan respeto y ella insulta a un partido político legal como @fedelasjons

Todo esto pagado con dinero público @rtve #OTDirecto28SEP

Nova edició del popular programa Operación Triunfo i nous concursants. Coincidint amb el processament de l'actor Willy Toledo per "cagar-se en Déu i la mare de Déu", els triunfitos han explicat en què es "cagaven" ells. Un dels concursants ha admès que ell "es caga en la Falange". La directora de l'Acadèmia, Noemí Galera, ha dit que ella també ho havia fet i els concursants han esclatat a riure.Qui no ha rigut ha estat la Falange, que, de fet, s'ha indignat. "A més de maleducada, Noemí Galera és molt cínica. Els està demanant respecte als xavals i ella insulta un partit polític legal com la Falange. Tot això pagat amb diners públics", han dit a través de Twitter.