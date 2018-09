La nova funció de Google que revolucionarà les trobades dels grups d'amics

Google ha posat en marxa una nova funció perquè fer plans amb els amics sigui més fàcil. Si més no, almenys aquesta és la seva intenció. Es tracta d'una opció que s'ha inclòs dins Google Maps i que permet crear un grup amb els contactes que vulgueu i proposar llistes amb diversos plans.



Per exemple, si voleu sortir a sopar fora i no us poseu d'acord sobre on anar, la nova funció de Google us pot ser útil, ja que permet fer votacions. Només cal que una persona faci el primer pas i creï una llista amb diversos bars i restaurants. La resta de membres del grup podrà visualitzar el llistat d'establiments i consultar la nota que li posen els usuaris a cada bar i també els seus comentaris.



Un cop estudiats tots els restaurants, cada membre del grup pot fer les seves votacions i la llista queda ordenada del local més votat al menys triat. A banda de proposar bars, també es poden fer llistes amb llocs, parcs temàtics, exposicions, etc. D'aquesta manera se sap què prefereix cada persona i no hi ha dubtes sobre el lloc exacte on es queda.