L'estrany cas de la dona que se'n va anar a dormir amb 32 anys i es va llevar amb 15

Naomi Jacob. Així es diu la dona que en una sola nit va "oblidar" 17 anys de la seva vida i va haver de començar a buscar pistes sobre ella mateixa. Segons explica a la BBC , un matí es va despertar i no reconeixia res del que l'envoltava: no sabia on era ni que feia en aquella habitació. "Durant els primers segons, em vaig pensar que estava somiant", assegura. Però, què havia canviat? "Em pensava que tenia 15 anys. Tots els meus sentits, totes les meves emocions eren els d'una adolescent. Em pensava que era 1992", relata Naomi JacobEl cert, però, és que no era 1992 ni ella tenia 15 anys. Era 2008 i acabava de celebrar el seu 32è aniversari. Malgrat tot, ella era incapaç de recordar qualsevol de les coses que li havien passat a partir de la seva adolescència. De fet, no recordava que tenia un fill de 10 anys: "Durant les primeres 24 hores era incapaç d'assumir que tenia un fill. Quan el vaig veure l'únic que vaig poder fer va ser quedar-me mirant-lo".Des d'aquell moment Naomi Jacobs va començar a visitar metges, psicòlegs, psiquiatries... Molts d'ells no la creien fins que sota el seu llit va trobar un diari on havia escrit les seves vivències. Unes vivències dures en què hi havia episodis de drogues i violència. Va ser a través d'aquell diari que la dona va anar recuperant alguns records.Finalment, i al cap de tres anys de visitar consultes, un psiquiatre va descobrir què li passava. Naomi Jacobs patia amnèsia dissociativa: una pèrdua de memòria sobtada que se sol produir a causa de l'estrès sever o d'un fet traumàtic. A dia d'avui, Naomi Jacobs continua tractant-se i ha publicat un llibre on explica el seu cas: Forgotten Girl (La noia oblidada).