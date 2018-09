VÍDEO Així és el primer cotxe volador del món (que sortirà a la venda aquest octubre)

Terrafugia (filial de l'empresa Geely) iniciarà la prevenda del primer automòbil volador del món, el Transition, a l'octubre, encara que arribarà al mercat en 2019. En una fase inicial, l'automòbil només es comercialitzarà a Estats Units i ni el cost ni el preu han estat desvetllats per l'empresa, amb seu a Massachusetts, segons ha informat l'agència oficial de notícies xinesa Xinhua.El Transition té capacitat per a dues persones i necessitarà una pista per enlairar-se i aterrar, encara que també es podrà usar com un cotxe normal. Tal com asseguren els fabricants, només necessita un minut per convertir-se en un automòbil volador.Segons Geely, és "difícil" que els automòbils voladors puguin tenir una alta demanda i siguin accessibles a tots els consumidors a causa del seu alt cost. El Transition ha estat pensat per reemplaçar, en part, avions privats petits i serà utilitza principalment per empreses, governs i companyies de transport.