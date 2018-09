Copes i temperatura dels vins, uns quants consells pràctics

Copes de vi. Foto: Quico Ortega Pel que fa a la temperatura de servei, no cal dir que és un factor determinant perquè un vi es desenvolupi més o menys, però encara més transcendental, la temperatura pot fer que el mateix vi ens encanti o el detestem. Fins i tot un vi òptim, servit a una temperatura inadequada, pot resultar desagradable.

S’ha demostrat que el cristall és el material més apte per prendre vins, per la seva transparència, bona conservació i, sobretot, per la seva neteja.Tot i que el tipus de copa que emprem en el tast té incidència sobre la qualitat i la intensitat de les sensacions percebudes, el més important és agafar-la per la tija i omplir-ne fins a un terç de la seva capacitat, de manera que hi hagi suficients espais perquè es desprenguin bé les aromes.Cal agafar-la pel peu evitant així alterar la temperatura del vi amb la calor de les mans. L’ideal són les copes ovoïdals allargades i tallades en la part superior per l’extrem més fi.La temperatura afecta les aromes i les sensacions tàctils. Si és lleugerament alta contribueix al despreniment d’aromes i, per tant, l’olfacte pot captar-los millor. A més, augmenta la percepció dels sucres, dels àcids i dels alcohols. Per contra, el salat, l’amarg i la sensació d’astringència són majors a temperatures més baixes.El mitjà més adequat per refredar el vi és la clàssica glaçonera amb gel i aigua (també si volem refredar vins negres!). Sempre és millor un vi massa fresc que massa calent, ja que la temperatura ambiental se situa habitualment al voltant dels 20º C.- ​Escumosos joves: 6º C- Escumosos amb llargues criances (caves grans reserves): 8º-10º C- Dolços joves: 6º C- Dolços amb criança o amb elaboracions especials: 8º-10º C- Blancs joves: 6º-8º C- Blancs fermentats i/o criats en fusta o amb elaboracions especials: 8º-10º C fins arribar a 12º en casos especials.- Negres joves i de maceració carbònica: 14º C- Negres amb criança: 16º C- Negres amb llargues criances (reserves, grans reserves): 16º-18º C