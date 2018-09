Avui s’estrena una de les sèries més esperades de l’any

El 7 d’abril de 2013 un avió desapareix misteriosament i, en el moment d'aterrar, els seus passatgers s’adonen que fa cinc anys que els donaven per morts. La nova sèrie de Robert Zemeckis s’emetrà per HBO i molta gent ja diu que li recorda a Lost, sèrie creada el 2004 i considerada un dels primers fenòmens televisius a nivell mundial.Manifest, així es titula la sèrie, narra la història dels 191 passatgers que reapareixen cinc anys després d’un estrany accident. Per ells és com si només haguessin passat cinc hores, però per la resta del món tot ha canviat. Els seus familiars i amics els creien morts.La sèrie, que comença avui, promet més enllà de la trama, ja que Zemeckis va ser el director i productor de pel·lícules com Forrest Gump.