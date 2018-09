La hilarant resposta d'Òscar Dalmau a una jota aragonesa catalanòfoba

‘A por ellos’ versió jota aragonesa (desafinada). Els esclatarà el cap si arriben a saber que a la meva família hi ha diversos Alcaine, provinents de l’Aragó, que són independentistes. https://t.co/FyBjsMzLHJ — òscar dalmau (@philmusical) 24 de septiembre de 2018

Una jota aragonesa extremadament catalanòfoba ha provocat la reacció d'Òscar Dalmau. L'humorista ha fet una piulada, amb tota l'elegància del món, en la qual posa en entredit alguns dels versos de la jota. Una dona va deixar anar alguna perla com "avui Catalunya celebra el dia de la Diada i a tots els "independents" que se'ls emporti la riuada", etziba. La mateixa cantant afegeix "quina alegria em fa veure els balcons amb banderes per dir-li a Catalunya que Espanya és Espanya sencera. Que visqui la democràcia, perquè amb la jota dic el que em dona la gana".Davant d'aquesta interpretació, Dalmau ha dit que és l'"A por ellos" en versió de "jota aragonesa (desafinada)" i ha afegit que "els esclatarà el cap si arriben a saber que a la meva família hi ha diversos Alcaine, provinents de l'Aragó, que són independentistes". El seu segon cognom és Alcaine.