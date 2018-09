VÍDEO Un jove paraplègic torna a caminar per la implantació d'un elèctrode a la columna vertebral

Una persona paraplègica ha aconseguit tornar a caminar i ho ha fet després que li haguessin implantat un elèctrode a la columna vertebral. Un grup de metges de la Clínica Mayo, de Minnesota (als Estats Units), liderat per Kristin Zhao i Kendall Lee va descobrir aquest nou avenç, que es tracta en aplicar un nou sistema d'estimulació elèctrica i combinar-ho amb treballs de rehabilitació, segons s'explica en un article publicat a la revista Nature El pacient que ho aconseguit és un home, de 29 anys que té una lesió medul·lar a l'altura de la vèrtebra toràcica després de tenir un accident amb una moto de neu l'any 2013. El jove no podia moure ni sentir res el tors cap als peus. Durant 43 setmanes, el pacient va haver de fer una sèrie de treballs de rehabilitació. La combinació de les dues intervencions, la implantació de l'elèctrode i la rehabilitació, van permetre que l'home aconseguís realitzar una contracció dels músculs de la cama de forma intencionada.Tal com s'explica en l'article, el jove va poder posar-se dret i caminar. Primer ho va fer en una cinta de caminar, ajudats per personal mèdic, i després de forma autònoma, només ajudat per un caminador amb rodes davanteres.Des de l'equip mèdic apunten que el pacient pot caminar perquè està estimulat per l'elèctrode en el seu sistema nerviós, si aquest no anés bé o per alguna raó no funcionés, l'home tornaria a ser paraplègic.