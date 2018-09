VÍDEO Un camioner triomfa explicant com s'ha d'avançar correctament els ciclistes

Primero, espera el momento



Después, respeta el metro y medio



Si un camión de 40 t puede hacerlo, los coches no tenéis excusa!#SoyCamionero pic.twitter.com/ZWcLPmFoXx — Conductor (@deprofsion) 14 de septiembre de 2018

Un camioner explica com s'ha d'avançar correctament un ciclista. Les seves indicacions s'han fet virals a través de les xarxes socials. L'autor de la classe magistral recorda que la distància entre el ciclista i el vehicle que el vol avançar ha de ser d'un mínim d'1,5 metres i aquesta distància s'aplica fins i tot si s'ha d'ultrapassar una línia contínua.El conductor va enregistrar aquesta lliçó, ja fa uns dies, quan travessava la comarca de la Ribera d'Ebre, a Tarragona, amb el seu camió.El més important de la seva publicació és el text que acompanya el vídeo: "Primer espera el moment. Després respecta el metre i mig". Finalment, un advertiment als altres conductors: "Si un camió de 40 tones pot fer-ho, els cotxes no teniu excusa". No cal dir res més.