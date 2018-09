Saps quin és el país d'Europa que més alcohol consumeix?

S'estima que hi ha 2.300 milions que consumeix alcohol al planeta. I a Europa es concentra el consum per càpita més alt, amb 9,6 litres. Un estudi de l'Organització Mundial de Salut (OMS), titulat Informe mundial de situació sobre alcohol i salut 2018 , ha classificat els països del vell continent que més alcohol consumeixen, amb dades del 2016.Al capdavant de la llista està Turquia, amb 28,5 litres per càpita, seguit per Geòrgia amb 27,9 i Kirguizistan amb 24. Però, si la classificació es limités als estats membres que formen la Unió Europea, en primer lloc estarien Bulgària i la República Txeca, amb 19,2 tots dos, i Romania completaria el podi, amb 18,8.Tot i la percepció d'un elevat consum en països nòrdics, per exemple a Suècia és de 12,5 litres d'alcohol per càpita. Una xifra semblant a Islàndia, 12,8. En canvi a Finlàndia puja fins a un 14,8, i és lleugerament inferior a Noruega, amb 9,4.Les potències europees com Alemanya, França i Itàlia, els registres són, 16,9, 16,7 i 12 respectivament. A Espanya és de 14,6 litres per càpita. La gran majoria dels espanyols, tal com apunta el treball, es decanta per la cervesa -54%-, mentre que el 18% pel vi i el 28% per l'alcohol fort.