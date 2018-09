El comentari masclista de la policia espanyola que ha escandalitzat la xarxa

Que mami no tenga que leerte la cartilla, que ya eres [email protected] Piensa en tu jefe, en tu profe, en tu familia...en tu #reputación online. Ten cuidado con lo que subes a las redes✌️ #FelizDomingo pic.twitter.com/TVFtDrng5R — Policía Nacional (@policia) 23 de setembre de 2018

Pedazo de madre tóxica, el problema de esta sociedad últimamente, se sexualiza todo cuando lo que habría que respetar es que mujeres y hombres deberian poder vestirse como le de la gana sin tener que preocuparse de llegar de una pieza a casa. Feo tweet Sres. De la @policia — Mariona (Sâxa) (@AthenaEx67) 23 de setembre de 2018

Si somos [email protected] nadie tiene derecho a leernos la cartilla por como vamos vestidos @policia — Eva P. de Arriluzea (@ekilore) 23 de setembre de 2018

Después queréis que denunciemos si nos pasa algo? Para que nos contesteis con este tweet claro..

La culpa no es de quien las sube, la culpa es de quien juzga. Y si vosotros vais dando este mensaje que nos espera ya.. — Saltimbankin (@irisaltimbankin) 23 de setembre de 2018

1) Estáis cogiendo una imagen ajena en Internet de una conversación privada, eso es un delito. 2) El slutshaming es como de hace 40 años actualizaos un poquito, rancios. — 💚Merida Vitamínica💚 (@MeridaCabreada) 23 de setembre de 2018

El compte oficial a Twitter de la policia espanyola s'ha posat de peus a la galleda. Amb un comentari masclista, ha volgut escenificar una conversació de Whatsapp on una mare critica a la seva filla per una fotografia penjada a les xarxes.La xarxa no ha trigat a criticar durament la piulada.És un neologisme, un concepte utilitzat per descriure l'acte de culpabilitzar a una dona que dur a terme comportaments o desitjos sexuals diferents dels ortodoxos o que poden ser considerats contraris als tradicionals o religiosos, tant si són reals com si no ho són.Un exemple: penjar fotografies en topless a les xarxes, que una dona faci públics els seus desitjos. En definitiva, es tracta de culpabilitzar a la dona per conductes per les quals mai serien culpabilitzats els homes, essent exactament les mateixes.