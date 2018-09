Sabries identificar què hi ha d'estrany en aquesta magdalena?

Ticks can be the size of a poppy seed. Can you spot all 5 ticks in this photo? Learn how to prevent tick bites. https://t.co/ATtrY7YFoS pic.twitter.com/gBm4tw2qmf — CDC (@CDCgov) 4 de maig de 2018

Fent una ullada sembla una magdalena amb llavors repartides per la massa esponjosa. Però hi ha una realitat camuflada que la fa menys llaminera, entre les llavors hi ha paparres. S'aprofiten d'un color semblant i formen part d'aquest pastís.Una alerta que ha fet el Centre per al Control i la Prevenció de Malalties dels Estats Units -CDC, per les sigles en anglès- a través d'una piulada i que han acompanyat d'aquest text: "Les paparres poden ser de la mida d'una llavor de rosella. Pots veure les cinc que hi ha en aquesta foto? Aprèn com prevenir les picades de paparres".Es tracta d'una campanya de sensibilització contra aquests àcars i que s'ha fet viral. En la piulada es donen consells de com prevenir de les seves picades.