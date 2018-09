Què és el «cushioning», la pràctica que pot causar grans estralls en la teva vida amorosa?

La societat s'ha dedicat a posar nom a gairebé cada un dels comportaments i tendències que trobem en l'àmbit amorós i del flirteig. Ara cal parlar del "cushioning", una actitud que ha existit sempre, però que en els últims anys ha anat en augment, sobretot entre la gent jove, i que ara té un nou nom.



El cushioning bàsicament consisteix en coquetejar amb altres persones de manera freqüent tot i tenir parella. Aquestes "altres persones" són els cushions: "els coixins" que tenim guardats per si de cas aquell que "fem servir" diàriament (la nostra parella) es "trenca".



Segons apunten els experts, recollits en diversos mitjans digitals, aquesta actitud no és gens recomanable i pot acabar fent mal als dos membres de la parella. El que fa cushioning és perquè "segurament" no està preparat pel compromís i se sent "atrapat". És, en definitiva, una via d'escapament que pot causar estralls irreparables en les relacions.