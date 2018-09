Aquestes vambes (desorbitadament cares) estan aixecant molta polèmica a les xarxes socials

we’ve already got a problem if any clothing description says “crumply, hold-it-all tape details a sneaker” but it’s even bigger when that sneaker costs $530!!!!!!!!1111!!!!!111!!!!!! pic.twitter.com/yngTTyVVQ2 — joon (@joonlee) 19 de setembre de 2018

i think peak capitalism is selling shoes characteristic of those who can’t afford new ones for $530 https://t.co/CJuKEQSpgO — JACB (@jacbmoore) 19 de setembre de 2018

that’s disgusting. when are we going to learn that poverty is not just a trend, it’s a real social issue that needs to be addressed — alee (@aleeebelle) 20 de setembre de 2018

L'any 2007 la marca Golden Goose va posar a la venda la seva primera col·lecció de vambes de luxe. Dissenys exclusius que van comprar famosos com l'actriu Gwyneth Paltrow i l'actor Jude Law. Des de llavors, la firma s'ha especialitzat a fabricar sneakers pensades per a les celebrities i les persones amb un alt poder adquisitiu. No ha estat fins ara, però, que un dels seus dissenys ha cridat l'atenció arreu del món -i no precisament per un bon motiu-.Es tracta d'unes vambes streetstyle que simulen estar desgastades i contenir trossos de cinta adhesiva.Molts usuaris de les xarxes socials critiquen que les vambes de Golden Goose "glamouritzen la pobresa" i menystenen les persones que ho estan passant malament. I és que, si algú porta cinta adhesiva a les sabates, segurament sigui perquè no té prou recursos per comprar-se'n unes de noves. És per aquest motiu, que algunes persones opinen que el disseny de Golden Goose és de molt mal gust, sobretot tenint en compte que les vambes valen més de 300 euros.