VÍDEO Un poble basc s'inventa unes Olimpíades «heavies»

El municipi de Dima, a Biscaia, organitza cada any uns jocs olímpics ben peculiars. Es tracta del Dimetal Fest, un esdeveniment pels amant del heavy metal, que combina activitats esportives i lúdiques que té com a protagonista aquesta tipologia de música extrema.El festival l'organitza una entitat sense ànim de lucre i, segons informa RAC1 , els jocs estan oberts a tothom, malgrat que ‬hi participen cinc equips de quatre membres. Les proves que aquests han de realitzar no deixen indiferent. Entre aquestes destaca el llançament de la Bíblia, el crit més llarg, saltar des de l'escenari, estirar la corda o beure d'un sol glop un katxi, és a dir, una gerra de 750 mil·lilitres.