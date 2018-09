​La Sagrada Família arriba als 100 metres d'alçària i encara la recta final de les obres

La Sagrada Família manté l'horitzó del 2026 com a data prevista de finalització de les seves obres. Enguany ha conclòs la Façana de la Passió i els treballs se centren en les sis torres centrals del temple, les quatre dels evangelistes arribant (aixecades ja fins a 90 metres), la de la Mare De Déu, que ja s'enlaira 100 dels 138 metres que acabarà tenint i, finalment, la Torre de Jesucrist.Aquesta, que és la torre central i més alta del temple (172,5 metres d'alçària) començarà a créixer abans d'acabar l'any des de la seva base (a 85 metres d'alçària) amb el primer nivell dels 12 que tindrà.La Sagrada Família ha fet balanç aquest divendres de l'evolució de les obres al temple, la data de finalització prevista de les quals es manté en l'any 2026. La basílica haurà invertit a final d'any 50 milions d'euros (els mateixos que ha pressupostat per l'any vinent) en diversos fronts de treball. D'una banda, la culminació de la Façana de la Passió, el passat mes de juliol. Durant aquest any s'han completat els elements del pòrtic superior amb la col·locació de l'escena del sepulcre buit darrere de les columnes centrals, i de la creu gloriosa a l'acroteri central.Entre la base del finestral d'aquesta façana i el mur dels profetes del pòrtic superior, a més, s'ha representat l'hort en què, segon l'Evangeli, es va enterrar Jesucrist, així com una pedrera abandonada, lloc en què es va excavar el sepulcre.El gruix de les obres es concentra ara en aixecar les sis torres centrals del temple. Les quatre torres dels evangelistes, així com la de la Mare de Déu ja fa mesos que van creixent, aquesta última de forma visible perquè no té una bastida exterior. A hores d'ara, les torres dels evangelistes arriben als 90 metres i en els darrers mesos s'han col·locat els quatre ponts que les connecten amb la torre de Jesucrist. Quant a la torre de la Mare de Déu, es troba en el nivell 13 dels 19 que tindrà, i està a tocar dels 100 metres.La junta constructora del temple preveu que la construcció de les sis torres finalitzarà l'any 2022. Això inclou la torre de Jesucrist, la més alta i imponent de totes, que és previst que comenci a aixecar-se abans d'acabar l'any, amb un primer panell de 5 metres d'alçada dels 12 que l'acabaran sostenint.Durant els darrers mesos, l'equip d'arquitectes del temple, liderats per Jordi Faulí, han estat treballant en el disseny de l'interior de la Torre. Des de la mateixa base de la torre, Faulí ha explicat que en el primer nivell hi haurà una representació de 12 escenes evangèliques "i d'allà en amunt, una representació artística de l'univers que tindrà en compte els coneixements actuals sobre la formació de l'univers, i els colors de la creació considerant la situació de la torre en relació a les diverses façanes del temple", segons ha detallat."Gaudí plantejava uns pisos aquí dintre", ha dit Faulí, assumint que no respectaran aquest disseny original. L'estructura que s'aplicarà generarà espais lliures on podran accedir els visitants. La torre, de 172,5 metres d'alçada estarà formada exteriorment per dotze paraboloides de finestres triangulars. A l'interior, un primer espai de 60 metres d'alçada tindrà un nucli d'escala de caragol de pedra al centre de la qual se situarà un ascensor amb tancament de vidre que permetrà pujar fins a la base de la creu que coronarà la torre.El principal escull per a la finalització de les obres de la Sagrada Família es troba en la culminació de la Façana de la Glòria, tal com la va pensar Antoni Gaudí. És a dir, el projecte d'ampliació i construcció d'una escalinata que naixeria a la mateixa façana i que hauria d'arribar fins a l'avinguda Diagonal.Des de fa dos anys la Junta constructora de la basílica i l'Ajuntament de Barcelona negocien, en grups de treball quinzenals, un Pla Especial per trobar l'encaix entre el projecte original que defensa el temple i les implicacions urbanístiques i veïnals de dur a terme una operació d'aquest nivell.El president delegat de la junta constructora de la Sagrada Família, Esteve Camps, ha assegurat aquest dijous que les dues parts estan "finalitzant els darrers serrells" d'un pla que "donarà accés a la regularització de la llicència d'obres del temple de la Sagrada Família". "La nostra il·lusió seria que fos a finals d'anys", ha desitjat Camps.Sobre les implicacions de tirar endavant el projecte (expropiació dels pisos de l'illa de l'Eixample que quedaria afectada), Camps ha manifestat que desconeix "si es fan i com es faran", però que en tot cas és una "decisió municipal". Des de la junta mantenen, no obstant això, que com a "hereus del projecte d'Antoni Gaudí, els tractes amb l'Ajuntament s'encaren a portar a terme el projecte d'Antoni Gaudí, amb les matisacions que l'administració cregui convenient".