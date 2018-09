Cobrar per emprovar-se la roba: la polèmica proposta que podria fer-se realitat

Cobrar per utilitzar els emprovadors de les botigues de roba. Aquesta és la proposta, que ja ha aixecat polseguera, que ha posat sobre la taula la consellera d'Economia i Hisenda de Castella i Lleó, María del Pilar del Olmo, del Partit Popular. L'objectiu és batallar per evitar que els clients s'emprovin roba a les botigues, però la comprin després per internet.



Malgrat que és una proposta que es troba en fase inicial, sense massa detalls concretats, del Olmo pretén així ajudar el petit comerç a fer front a les multinacionals que operen massivament a la xarxa i ho emmarca en "idees innovadores, motivadores i revolucionàries". La proposta, però, ja ha arribat a mans de la ministra d'Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto.