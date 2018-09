VÍDEO El «rei» de Toni Albà, protagonista d'un divertit videoclip sobre l'1-O

Un fragment del vídeoclip. Foto: YouTube

El grup Senyor dels Llamps ha publicat a YouTube el seu darrer videoclip, Trinxalliris. És un tema musical sobre els fets de l'1 d'Octubre, que serveix per fer la presentació de l'espectacle del mateix nom, que es farà aquest divendres a partir de les 19 hores a Pla de Palau, a Barcelona.El protagonista és Toni Albà, caracteritzat de Felip V, però també les urnes, que corren amunt i avall durant tot l'enregistrament, en diversos punts del territori.En un instant del vídeo es pot veure un home corrent amb una urna just davant de l'escola Nostra Llar de Sabadell, on la policia va irrompre per intentar evitar la votació de la llavors presidenta del Parlament, Carme Forcadell. En el vídeo també i apareixen Jordi Pesarrodona i Els Catarres, entre d'altres.