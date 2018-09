Mariano Rajoy: «M'ha fitxat Florentino!»

"M'ha fitxat Florentino!". El missatge, segons publica aquest dilluns el diari El País , el va enviar el mateix Mariano Rajoy a un grup de WhatsApp d'amics el passat 28 d'agost. Anava acompanyat de la fotografia del jugador Mariano Díaz, nou fitxatge del Reial Madrid, amb la cara de l'expresident del govern espanyol.La broma, apunta el rotatiu espanyol, revela l'estat d'ànim de Rajoy, molt més tranquil i relaxat. Qui fa uns mesos es reunia amb presidents i primers ministres, ara treballa a Santa Pola i viu en un resort de luxe a la platja de Sant Joan, a Alacant.Fonts citades per El País expliquen que l'expresident espanyol "està tranquil" i ja ha superat "el xoc" de la moció de censura. "Segueix informat de quasi tot i manté contacte amb alguns polítics que van a veure'l. També amb companys que li organitzen petits homenatges i amics de tota la vida amb qui havia estiuejat", explica un dels seus col·laboradors més propers.Com no podia ser d'una altra manera, Rajoy, aficionat al futbol, està informat també de l'actualitat esportiva, i aprofita per veure els partits de Champions sol a la seva habitació. Des de Santa Pola, Rajoy espera que arribi l'octubre per instal·lar-se com a registrador de la propietat a Madrid.