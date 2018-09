WhatsApp estrenarà aviat una nova funció (que ja tenen Twitter i Youtube)

WhatsApp està preparant una nova funció que posarà en marxa d'aquí poc. Es tracta de l'opció "mode foscor" la qual permetrà canviar els colors de la pantalla per millorar l'experiència de les persones quan estiguin fent servir l'app en llocs amb poca il·luminació.



La intenció, doncs, és no cansar la vista als usuaris i fer que l'aplicació sigui més "agradable" d'utilitzar en entorns on la llum sigui escassa. És per això que l'opció també es coneix com a "mode nit".



Aquesta funció, de fet, ja està disponible en diverses aplicacions de Google i també hi ha alguns mòbils que la incorporen. De moment WhatsApp encara no ha anunciat la data exacta en què llançarà la nova opció, però portals especialitzats com Andro4All apunten que serà d'aquí a unes setmanes.