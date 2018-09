VÍDEO El brutal gol d'Ibrahimovic

La Major League Soccer, més coneguda com a MLS, compta amb grans jugadors que han decidit abandonar Europa per acabar la seva carrera professional i triomfar als Estats Units. Una d'aquestes estrelles és Zlatan Ibrahimovic, qui fa vibrar els aficionats de Los Ángeles Galaxy. El suec els ha fet embogir una de les seves últimes joies, un gol espectacular davant Toronto . Tot i perdre per 5-3, el davanter es va apuntar aquesta diana, fora de l'abast de qualsevol altre jugador.Aquest gol, a més, suposava el número 500 de la seva carrera com a professional. Per celebrar-ho, l'exjugador del Barça -entre altres equips- ha penjat en el seu Instagram una imatge amb el següent missatge: "Ibrahimovic, Déu dels gols".