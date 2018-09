Indignació pels obsequis que reben les participants de la Cursa de la Dona de la Corunya

Sensacional el contenido de la bolsa que regalan a las que participan en la Carrera de la Mujer en Coruña. Infusiones vientre plano, adelgasana, leche evaporada para cocinar y el Hola. A CORRER. pic.twitter.com/0oDoYp8XFZ — El Hematocrítico (@hematocritico) 15 de septiembre de 2018

Y la fregona porque no cabía. — Roboz (@LI3PeO) 15 de septiembre de 2018

¿Esta es la carrera de la mujer??

¿Estar guapa, cocinar y el cotilleo? https://t.co/YsOkmsIORX — Ana Vila Fernandez (@heidiana17) 15 de septiembre de 2018

Non vou lembrar como me puxeron por cuestionala, decir que o concello non participa mais que autorizando e garantindo a seguridade como marca a lei e como é a nosa responsabilidade. — Rocío Fraga (@rizlinha) 15 de septiembre de 2018

La xarxa s'ha indignat pels obsequis que rebran les persones que aquest diumenge participin en la Cursa de la Dona de La Corunya. Una revista del cor, infusions per aprimar-se i llet per cuinar són alguns dels objectes dels patrocinadors que conté la bossa-regal que s'emportaran cap a casa. Això ha encès la xarxa que no ha dubtat ni un segon a dir la seva. Aquestes són les reaccions d'alguns usuaris de Twitter:Per la seva banda, la consellera d'Igualtat, Diversitat i Seguretat Ciutadana de la Corunya, Rocío Fraga, s'ha tret les puces de sobre i davant les crítiques ha assegurat que la seva conselleria només participa garantint la seguretat de l'esdeveniment i que no vol "recordar" com la "van posar" per "qüestionar "els obsequis.