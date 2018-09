A presó per mentir amb valoracions falses a Tripadvisor

Condemna de nou mesos de presó i 8.000 de despeses judicials per fer mentir amb valoracions falses a Tripadvisor. Tal com explica El Periódico , el tribunal de Lecce (Itàlia) ha condemnat els comentaris que una empresa (PromoSalento) penjava comentaris amb una falsa identitat sota les ofertes de la famosa pàgina. És, sense cap mena de dubte, una sentència històrica, ja que per primera vegada algú va a la presó per això.El propietari d'aquesta empresa venia paquets de ressenyes i comentaris falsos a altres operadors del món de l'hostaleria. Tripadvisor es va constituir en acusació particular i va facilitar les proves d'aquest comerç de ressenyes-estafa.