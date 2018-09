​El poble que vol prohibir als seus habitants tenir gat com a mascota

Un poble del sud de Nova Zelanda, anomenat Omaui, s'està plantejant un projecte radical: prohibir els gats com a mascota. Tal com explica la BBC , la iniciativa dràstica sorgeix d'un pla regional per protegir la fauna autòctona. Es considera que els gats domèstics són responsables que desapareguin anualment milions d'aus i mamífers. Una part de culpa també recau en què els propietaris els deixin en llibertat.Aquesta iniciativa, que impulsa l'agència ambiental Enviornment Southland, consisteix a prohibir l'adquisició de noves mascotes i que els que ja tinguin un gat, l'hagin de castrar, posar-li un xip i registrar-lo a les autoritats locals. En cas que mori l'animal, no en podran comprar un altre.