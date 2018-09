L'autora de «Com matar el teu marit», acusada de matar el seu marit

L'escriptora Nancy Crampton Brophy va escriure al seu bloc una entrada que duia per títol Com matar el teu marit, per Nancy Brophy. El text donava opcions per acabar amb la vida del teu cònjuge i a partir d'aquí va escriure un llibre amb el mateix títol. Fa pocs mesos, el seu marit va morir i ells ho va explicar a través de Facebook.Ironies de la vida, a principis de mes va ser detinguda a Portland acusada de la mort del seu marit. El cas es troba sota secret de sumari, però les informacions que n'han aparegut apunten que algú va anar a l'escola on treballava l'home i, en un moment en què es trobava sol, el va assassinar.