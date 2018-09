Aquests són els 6 adolescents menors de 18 anys més influents del món

La revista Time elabora una llista cada any amb els adolescents més influents del món. Un rànquing que té en compte l'impacte global dels joves en els mitjans de comunicació i en les xarxes socials. Aquí teniu el llistat:Va crear l'empresa de corbatins Mo's Bows quan tenia 9 anys i a dia d'avui factura més de 200.000 dòlars anuals.És actriu i ballarina i ha aparegut en videoclips tan coneguts com el de 'Chandelier', de Sia.És famosa arreu del món per interpretar l'Eleven a la sèrie Stranger Things, un paper que li ha valgut la nominació als premis Emmy.És la creadora i directora executiva de l'empresa de begudes Me & The Bees Lemonade, la qual ven més de 300.000 ampolles l'any. A més, també és la impulsora de la fundació sense ànim de lucre Healthy Hive Foundation.És una de les activistes més destacades de Filipines. Amb només 14 anys aquesta jove ha alçat la veu contra el polèmic president del seu país, Rodrigo Duterte.Després que l'huracà Maria causes greus destrosses a Puerto Rico aquest jove va decidir iniciar una campanya solidària per recaptar diners. En només una setmana va aconseguir reunir 100.000 dòlars i ajudar centenars de persones.