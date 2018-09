VOTEU Les millors fotos d'Instagram 2018

La marca Photobox va posar en marxa mesos enrere un concurs per trobar les millors fotografies d'Instagram del 2018. Doncs bé, ara la firma ha donat a conèixer les imatges finalistes de la competició, en què hi han participat més de 180.000 persones. Tot i que els guanyadors no es donaran a conèixer fins al dia 3 d'octubre, els usuaris ja han escollit quines són les candidates preferides a emportar-se el premi: amb quina us quedeu?Si no podeu veure el playbuzz, espereu uns segons o torneu a carregar la imatge.