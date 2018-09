VÍDEO El pitjor lladre de la història: perd l'arma i li cauen els pantalons en només 10 segons

Hi ha gent bona amb la seva feina i n'hi ha que, simplement, seria millor que es dediquessin a qualsevol altra cosa. Aquest és el cas del protagonista d'un vídeo gravat per una càmera de seguretat en una botiga de cigarrets electrònics de Colorado, als Estats Units. Un atracador entra a l'establiment, armat amb una pistola, però li acaba sortint tot malament.Quan es disposa a treure l'arma, aquesta li rellisca de les mans i cau a l'altra banda del taulell. Intenta recuperar-la, però no ho aconsegueix, i decideix fugir, a tota velocitat, amb tanta mala sort que li cauen els pantalons.