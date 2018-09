VÍDEO Què és el «petó i adeu», el nou mètode per deixar els fills a l'escola amb agilitat?

La ciutat de Sabadell ha posat en marxa aquest dilluns les zones "petó i adeu", una àrees pintades de verd i vermell al voltant de tres centres educatius per fer més àgil l'entrada i sortida dels nens a les escoles. Està pensat perquè els pares parin el cotxe un màxim de dos minuts, el temps just perquè els nens i nenes baixin del cotxe, agafin la bossa i s'acomiadin dels seus pares.

Són places d'aparcament de zona blava o càrrega i descàrrega que a les hores punta serviran perquè les famílies puguin deixar els nens i nenes sense haver de baixar del cotxe. "Intentem ordenar allò que els pares feien fins ara d'aturar-se a la porta de l'escola perquè la criatura sortís generant una cua de vehicles al carrer", explica el tinent d'alcalde de Cohesió Territorial, Juli Fernàndez.Tot i que la iniciativa, que també s'ha dut a terme a d'altres poblacions com Olesa de Montserrat, ha estat ben rebuda per part de les direccions dels centres, ha generat confusió i malestar entre alguns pares en el seu primer dia de funcionament. Es tracta d'una adaptació del projecte europeu Kids and ride, que s'han habilitat en algunes places d'aparcament de zona blava i de càrrega i descàrrega ubicades al voltant de tres de les escoles del centre de la població en què s'originen més problemes de mobilitat.Les escoles on s'han adaptat aquestes places són l'Escola del Carme, l'Escola Pia i la Sagrada Família, tres centres concertats on hi poden accedir alumnes d'una àrea més àmplia de la ciutat i on, com a conseqüència, hi ha més famílies que fan servir el vehicle privat per portar o recollir els infants. L'elecció d'aquests tres centres per desenvolupar-hi les primeres àrees de "petó i adéu" és el resultat d'un estudi de la seguretat al voltant de les escoles que l'Ajuntament ha dut a terme i en què hi ha participat la Policia Municipal i tècnics d'Espai Públic, Mobilitat i Educació."S'han analitzat les entrades i sortides i hem vist que hi ha escoles que necessiten millorar la seguretat", comenta el tinent d'alcalde d'Educació, Joan Berlanga que admet que "en algunes zones del centre hi ha concentracions escolars que preocupen l'equip de govern". A les noves àrees els pares aturaran el vehicle un temps màxim d'un minut i acomiadaran les criatures."D'aquesta forma millorarem la fluïdesa del trànsit perquè els vehicles no pararan a la porta de l'escola fent una cua de cotxes, i intentarem eliminar els que aparquen damunt la vorera", afirma Fernàndez, que afegeix que la proposta del "petó i adéu" està pensada per aquelles criatures "que ja comencen a tenir una edat en què poden caminar uns metres soles fins la porta del centre educatiu".Els horaris en què funcionaran aquestes zones s'han adaptat als d'entrada i sortida de les tres escoles on s'ha començat a implementar. La previsió és fer una valoració en els propers mesos i estendre la mesura a d'altres centres. A banda d'aquesta iniciativa, i fruit de l'estudi que l'Ajuntament ha dut a terme, s'han executat més de vint actuacions a diversos centres del municipi. Entre d'altres s'han senyalitzat els passos de vianants amb colors llampants i s'han col·locat pilones, també de colors, al voltant d'alguns centres educatius.Els responsables dels centres on s'ha implantat el nou sistema veun amb bons ulls la iniciativa perquè consideren que servirà per "incrementar la seguretat" dels infants. En aquest sentit s'ha expressat el director de l'Escola Pia de Sabadell, Jordi Fontova, que ha comentat que cada dia entren i surten d'aquest centre educatiu 1.200 alumnes. "Les voreres són estretes, hi ha moltes criatures, els carrers es col·lapsen i molts nens baixen dels cotxe mentre hi ha altres vehicles circulant", assenyala el responsable del centre, que confia que les famílies s'adaptin a la mesura."Primer hi haurà una fase transitòria en què potser es produiran més embussos, però esperem que poc a poc hi hagi una millora perquè tot i que som conscients que per algunes famílies que venen de fora els serà més difícil pensem que per la majoria serà un guany", ha considerat.El primer dia de funcionament de les noves àrees ha generat força malestar entre alguns dels pares d'aquest centre educatiu. Des de primera hora del matí la Policia Local s'ha mobilitzat fins la zona per assegurar-se que les famílies feien un bon ús dels nous espais d'aparcament. Els agents han multat els vehicles que estacionaven durant un període de temps perllongat, fet que ha suscitat crítiques i confusió entre les famílies amb infants d'Educació Infantil "que no poden caminar sols fins l'entrada de l'escola", han apuntat alguns pares. En aquesta línia han considerat que és "una vergonya", tot i que han admés que se'ls havia informat de la nova mesura.