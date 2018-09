Munir es nega a pagar una factura de 16.000 euros en una discoteca de Madrid

El jove futbolista del Barça Munir es va negar a pagar una factura de 16.000 euros en una discoteca de Madrid, el passat cap de setmana, segons informa El Mundo . La polèmica va obligar a la policia nacional espanyola a intervenir.El jugador va celebrar el seu 23è aniversari a la discoteca Tiffany’s amb uns amics i familiars. La festa va durar més de set hores. En finalitzar, Munir va demanar la factura i va quedar perplex: les copes, menjar i pipes d’aigua de les més de 30 persones que l’acompanyaven pujava 16.000 euros.El futbolista va dir que no volia pagar, que no era el que s’havia estipulat en un principi, gairebé la meitat del compte. Davant la seva negativa, els propietaris del local van avisar la policia.Quan van arribar els agents hi havia molta tensió. Per un costat, jugador, amics i parents estaven a la porta de la sala, on van defensar que no havien consumit tot allò en el millor reservat que té la discoteca, i que van contractar. La versió de la sala, en canvi, era totalment diferent: es va consumir molt més del que s’havia estipulat en el càtering. Així, els convidats es van beure una bona xifra d’ampolles de cava, que no estaven en el pressupost, i a més, la factura va pujar molt perquè van demanar pipes d’aigua, que va haver de portar una empresa externa.El mitjà diu que el jugador, al final, es va resignar a pagar el compte (que es va reduir en uns 1.000 euros) ja que va entendre que si hagués estat denunciat hauria estat una taca negra en la seva carrera professional.