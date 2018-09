Així tindrem la cara els éssers humans en un futur

El rostre i les faccions dels humans han canviat, i molt, al llarg dels anys. De fet, a dia d'avui som l'ésser viu "més expressiu de la Terra", capaç de recrear 50 gestos amb només la nostra cara. Així ho assegura l'expert Adam Wilkins a Clarín, que ha contactat amb diversos científics per conèixer com serà "l'humà del futur".



Segons explica el professor Scott Solomon, en els darrers segles s'ha observat com el rostre de les persones he evolucionat fins a tenir "un front menys pronunciat i un mentó més rodó i petit".



De cara al futur es preveu que els canvis vagin en el mateix sentit. "Si el nostre crani continua evolucionant, el més probable és que tinguem una cara més reduïda, les òrbites oculars més grans, un mentó menys gran i una bòveda cranial més globular i desenvolupada", detalla l'expert en paleontologia Paul Palmqvist en el mateix article a Clarín. Si encara no us feu una idea de com seran els humans del futur, us deixem amb una il·lustració que potser us ajuda.





La cara dels éssers humans del futur. Foto: Clarín.