Àliens, astronautes i boxejadors: les sorpreses amagades en catedrals de tot el món

¿Conocéis el astronauta de la Catedral de Salamanca?



¡¡Como él hay muchos más 'caprichos de restauración' por el mundo!!



¿Los descubrimos?

Esta gárgola en la Catedral de Washington.

¡¡El octavo pasajero, en la abadía de Paisley, Escocia!!

Boxeo en el Monasterio de Santa Maria de Sandoval, Villaverde.

El teléfono móvil en la Catedral de Calahorra

Los Gremlins de la Chapelle de Bethléem cerca de Nante.

Què hi fa un astronauta escolpit a la Catedral de Salamanca? O un Alien (sí, el de la pel·lícula) a l'abadia de Paisley, a Escòcia? O Darth Vader a la catedral de Washington? Podríem obrir la porta a començar a especular, però es tracta ni més ni menys que el segell que els escultors que s'han encarregat de fer les restauracions parcials d'alguns d'aquests edificis hi han deixat, fruit de la seva imaginació o aficions personals. Un fil a Twitter repassa alguna d'aquestes troballes que s'han fet per tot el món, i que han generat admiració, riallades i fins i tot alguna enrabiada. Aquests en són alguns dels descobriments.