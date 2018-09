Un nen amb una motxilla de «Frozen»: la història que s'ha fet viral a la xarxa

El blau és de nen, el rosa és de nena; els superherois són de nens, les nines són de nenes. Aquestes són algunes de les reflexions amb les quals hem crescut moltes generacions, un estigma que poc a poc està començant a desaparèixer gràcies a la transmissió dels criteris d'igualtat de gènere als més menuts.



Que això està començant a ser una cosa del passat ens ho mostra un pare que ha compartit a Facebook la situació viscuda quan acompanyava el seu fill a l'escola. El nen és, com molts, fan de les pel·lícules de Disney, i segurament els seus pares hauran hagut de patir una vegada i una altra el tema Let it go, de Frozen, sonant a tot volum des del televisor de casa.



La seva afició per la pel·licula l'ha dut a voler estrenar per aquest curs una motxilla de Frozen, on s'hi poden veure les dues protagonistes, l'Elsa i l'Anna. El pare explica que de camí a l'escola una nena va veure la bossa i li va fer notar com de bonica era a la seva mare, qui li va respondre amb sorpresa que era una motxilla de nena, tot i que la duia un nen.



El pare reflexiona amb el següent missatge al seu perfil: